Fabrizio Corona su Instagram contro J-ax: "Non sei un simbolo e non rappresenti niente"

Sul profilo Instagram ufficiale, Fabrizio Corona, con una notte della Atena Agency, ha pubblicato una foto di J-Ax e ha condiviso un lungo sfogo/attacco nei confronti del rapper, uscito da poco con il disco "ReAle". Ecco, a seguire le dichiarazioni del re dei Paparazzi:

Atena Agency: “in questa foto hai lo sguardo da criminale la posa da delinquente ma hai la fedina penale pulita.giochi con la tua immagine,fingi di essere quello che non sei o forse sei ma non importa a nessuno,perché tu non sei un simbolo e non rappresenti niente.impara a dare valore alla parola scritta e cantata,ha un peso e non va usata solo perché ci sta fa rima o fa ridere.studia le storie di vita studia la cronaca studia l’attualità.e se hai sbagliato ogni tanto impara a chiedere scusa ogni tanto fa bene è simbolo di intelligenza.