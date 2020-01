Sanremo 2020, Emma ospite nella prima serata del 4 febbraio

Il Festival di Sanremo 2020 si apre, nella prima serata, con la presenza di Emma Marrone come ospite. La cantante non sarà sola, sul palco del Teatro Ariston. Insieme a lei, infatti, sarà presente il cast al completo del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui la cantante interpreta il ruolo di Anna.

Emma, però quella stessa sera, tornerà per esibirsi a Sanremo 2020, in qualità di ospite, con un brano tratto dal suo ultimo album, Fortuna, e con un medley di alcuni grandi successi della sua carriera.

L'artista è stata vincitrice del Festival di Sanremo 2012 con il brano “Non è l’inferno” e co-conduttrice nell’edizione del Festival di Sanremo 2015 al fianco di Carlo Conti, insieme ad Arisa.