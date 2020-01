Roy Paci: dissing a Gué Pequeno ad 8 anni di distanza dal primo tweet della discordia

Di Alberto Muraro giovedì 30 gennaio 2020

Gué Pequeno e Roy Paci si dissano a vicenda su Twitter...a ben 8 anni di distanza! Ecco lo scambio infuocato.

Nelle ultime ore è partito su Twitter un dissing piuttosto pesante (sono volate parole davvero grosse) fra Roy Paci e Gué Pequeno. Sul social dell'uccellino blu, i due artisti (praticamente agli antipodi, in termini musicali) se le sono mandate a dire con toni decisamente pesanti per dei vecchi rancori mai del tutto sopiti.

Seppur siamo molto abituati ai litigi e ai dissing su Twitter, particolarmente per quanto riguarda quelli con protagonisti dei rapper, questo nel caso specifico è decisamente diverso dagli altri. Il motivo? Roy Paci ha infatti risposto alle accuse e agli insulti di Gué Pequeno...ad 8 anni di distanza dal primo tweet che ha scatenato il delirio.

Nel 2012, infatti, Roy Paci aveva dedicato al rapper di Gentleman un post su Facebook (quando ancora si usava!) non esattamente accomodante. Qui sotto trovate il post che ha dato vita alla polemica.

Gué, dunque, si era sentito in dovere di controbattere su Twitter, senza però ricevere mai risposta. Almeno fino ad oggi.

Nelle scorse ore infatti Roy Paci è finalmente tornato all'attacco, riportando alla luce vecchi rancori. A quanto pare, infatti, Paci aveva invitato ad un suo evento Gué Pequeno e i suoi "compari" (che si stia riferendo ai Club Dogo) per discutere del trattamento riservato al compianto Primo Brown, rapper dei Cor Veleno scomparso nel 2016.

Qui sotto potete recuperare lo scambio di tweet al vetriolo fra i due, al quale fra l'altro aveva partecipato anche il produttore Pierpaolo Peroni.

Almeno per il momento non è ancora arrivata una contro risposta da parte di Gué Pequeno, che considerate le tempistiche probabilmente non si ricorderà neanche più quale fosse stato il pomo della discordia.