Amici 19, Martina preoccupata dopo le critiche di Rudy Zerbi: "Non merito di uscire" (video)

Di Alberto Graziola martedì 28 gennaio 2020

Amici 19, Martina è preoccupata di dover uscire dalla scuola.

Come mostrato nel video caricato anche sul profilo Instagram ufficiale del programma, la cantante appare sfiduciata e timoroso all'idea di dover abbandonare il programma, dopo le critiche ascoltate da Rudy Zerbi nei suoi confronti.

"Ma se lui ti dovesse mandare a casa, cosa succede?" le domanda Maria De Filippi, in collegamento con l'area relax dove si trovano i ragazzi.

"A me nulla..." ribatte poco convinta, lei. "Ti svegli al mattino? C'è il sole? C'è tua madre? Ci sono i tuoi amici? Puoi uscire la sera... ti sentirai magari un po' sola all'inizio e poi piano piano inizierai a pensare "Forse non sono l'unica che è uscita"."

"Non penso sia drammatico, penso che non me lo merito di uscire" ribatte lei.

"Benissimo, dimostra il contrario... dimostra il contrario" replica la conduttrice del talent show, sempre a voce.