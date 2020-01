Sanremo 2020, Manuela Villa: "Anche quest'anno avrei voluto ma non rientro tra il gusto degli esaminatori"

Di Alberto Graziola martedì 28 gennaio 2020

Manuela Villa ammette di aver provato a proporsi in gara a Sanremo 2020

Mentre manca una settimana esatta all'inizio del Festival di Sanremo 2020, ecco arrivare un rimpianto, via post su Facebook, di Manuela Villa che, attraverso la sua pagina ufficiale, ammette di aver provato anche quest'anno a proporre un brano per partecipare al Festival... senza riuscirci.

E così, poche ore, ha scritto:

ANCHE QUEST ANNO PER IL MIO COMPLEANNO AVREI VOLUTO ESSERE A SANREMO MA NON RIENTRO TRA I GUSTI DEGLI ESAMINATORI QUINDI NIENTE. CHE DITE PRIMA CHE CREPO POTRO’ FARVI ASCOLTARE LE MIE CANZONI QUELLO CHE SCRIVO, QUELLO CHE SENTO ? PER TUTTI QUELLI CHE SI CHIEDONO PERCHÉ NON VAI A SANREMO IO DICO : PERCHÉ DOVREI ?

E così, anche il suo nome si aggiunge all'elenco di coloro che, nell'edizione che sta per partire, da martedì 4 febbraio 2020, non saranno sul palco del Teatro Ariston: da Arisa a Paolo Vallesi, passando per Marcella Bella e Mietta.