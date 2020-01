Amazon Music Unlimited: 70 giorni di prova gratuita per Sanremo 2020

Di redazione Blogo.it martedì 28 gennaio 2020

In occasione di Sanremo 2020, Amazon Music offre un periodo di prova gratuito di ben 70 giorni! Come come approfittare subito dell'offerta.

Sanremo 2020 è ormai alle porte e, in occasione della kermesse canora per eccellenza in Italia, Amazon ha deciso di offrire ai nuovi utenti ben 70 giorni di prova gratuita su Amazon Music, il servizio di streaming che ha recentemente toccato quota 55 milioni di utenti in tutto il Mondo.

Per godere subito di questa lunga prova gratuita su Amazon Music Unlimited i passaggi da seguire sono facilissimi: vi basterà collegarvi a questo indirizzo, cliccare sul pulsante Inizia Ora, scegliere l'opzione Abbonamento Individuale e, successivamente, cliccare su Iscriviti, è gratis per 30 giorni.

A quel punto partirà la prova gratuita di 30 giorni e saranno accreditati 15 euro da utilizzare per ottenere gli altri 40 giorni di prova d'uso gratuito, che portano così il totale è 70 giorni di utilizzo di Amazon Music Unlimited in modo assolutamente gratuito.

L'offerta proposta da Amazon è valida fino al 16 febbraio 2020 e non applicabile a chi ha già goduto del periodo di prova gratuito per Amazon Music. Le FAQ precisano che: