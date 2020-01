Demi Lovato piange mentre canta Anyone ai Grammy Awards 2020 (video, traduzione e testo)

lunedì 27 gennaio 2020

Demi Lovato ha presentato il suo nuovo singolo, Anyone, dal vivo, durante la cerimonia dei Grammy Awards 2020. La cantante aveva raccontato, nei giorni scorsi, le sensazioni intense nel riascoltare il pezzo, scritto proprio poco prima di quell'overdose quasi fatale del 2018. In un abito bianco, accompagnata da un pianoforte, Demi si è commossa, all'inizio della performance, accolta da un applauso di incoraggiamento, e ha ripreso a cantare, live, la ballad (Cliccando qui potete vedere il momento).

"Quando lo ascolto di nuovo e sento queste parole mi risuonano come un grido d'aiuto. E in un certo senso ascolti e in un certo senso pensi: "Come mai nessuno ha ascoltato questa canzone e ha pensato:" Aiutiamo questa ragazza?" La stavo registrando in uno stato mentale in cui pensavo di stare bene, ma chiaramente non era così. Lo ascolto e mi chiedo "Accidenti, vorrei poter tornare indietro nel tempo e aiutare quella versione di me stessa". Oggi il mio successo non misura la mia felicità. Quando penso a ciò che mi rende felice ora, penso alla mia famiglia, penso ai miei amici".

A seguire audio, testo e traduzione della canzone.

Demi Lovato, Anyone, Lyrics

[Intro2]

Uh, uh

[Verse 1]

I tried to talk to my piano

I tried to talk to my guitar

Talk to my imagination

Confided into alcohol

I tried and tried and tried some more

Told secrets 'til my voice was sore

Tired of empty conversation

'Cause no one hears me anymore

[Pre-Chorus3]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening

I talk to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

So, why am I praying anyway?

If nobody's listening

[Chorus4]

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone, oh

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone

[Verse 2]

I used to crave the world's attention

I think I cried too many times

I just need some more affection

Anything to get me by

[Pre-Chorus3]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening

I talk to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

Why the fuck am I praying anyway?

If nobody's listening

[Chorus4]

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone, oh

Anyone, please send me anyone

Oh, Lord, is there anyone?

I need someone

Oh, anyone, I need anyone

Oh, anyone, I need someone

[Outro7]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening

Demi Lovato, Anyone, Traduzione

[Intro2]

Uh

Ho provato a parlare con il mio piano

Ho provato a parlare con la mia chitarra

A parlare con la mia immaginazione

Ho confidato nell'alcool

Ho provato e provato e provato ancora

Ho raccontato segreti segreti fino a quando la mia voce era dolorante

Stanca di una conversazione vuota

Perché nessuno mi sente più

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupida quando canto

Nessuno mi sta ascoltando

Nessuno sta ascoltando

Parlo con le stelle cadenti

Ma sbagliano sempre

Mi sento stupida quando prego

Quindi, perché sto pregando comunque?

Se nessuno sta ascoltando

Per favore, mandatemi qualcuno

Signore, c'è qualcuno?

Ho bisogno di qualcuno, oh

Per favore, mandatemi qualcuno

Signore, c'è qualcuno?

ho bisogno di qualcuno

Ero solita bramare l'attenzione del mondo

Penso di aver pianto troppe volte

Ho solo bisogno di un po' più di affetto

Qualunque cosa per farmi passare

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupida quando canto

Nessuno mi sta ascoltando

Nessuno sta ascoltando

Parlo con le stelle cadenti

Ma sbagliano sempre

Mi sento stupida quando prego

Perché cazz0 sto pregando comunque?

Se nessuno sta ascoltando

Per favore, mandatemi qualcuno

Signore, c'è qualcuno?

Ho bisogno di qualcuno, oh

Per favore, mandatemi qualcuno

Oh, signore, c'è qualcuno?

ho bisogno di qualcuno

Oh, chiunque, ho bisogno di qualcuno

Oh, chiunque, ho bisogno di qualcuno

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupido quando canto

Nessuno mi sta ascoltando

Nessuno sta ascoltando