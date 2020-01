Skioffi, eliminato da Amici, su Instagram: "Un'esperienza meravigliosa ma io non gioco così..."

Dopo la sua eliminazione da Amici nella puntata di sabato 25 gennaio 2020, Skioffi ha condiviso un messaggio attraverso Instagram Stories:

Ecco le sue parole dopo aver abbandonato il programma dopo una sua esibizione davanti alla Commissione di docenti:

1. Vengo da una crew HiHop nata nel 2011, sono abituato a giocare con la squadra.

2. Sono più le sfide che abbiamo perso di quelle che abbiamo vinto. La risposta viene da se.

3. Ho fatto l'esame anche stando MALE! Un guerriero non si tira indietro... mai.

4. Amici è stata un'esperienza meravigliosa, ma io non gioco così... io vivo per dare del bene e lì dentro ci si solo scannava a vicenda per vincere e pensare a se stessi.

Come giusto che sia. Cosa che però io non ho fatto (vedi punto 1).

Pace a tutti