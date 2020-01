J-Ax ospite a Che tempo che fa domenica 26 gennaio 2020

Stasera J-Ax sarà ospite di "Che tempo che fa" da Fabio Fazio. Ad annunciarlo, oltre al comunicato stampa, anche lo stesso rapper, attraverso le sue Instagram Stories (accanto al conduttore).

J-Ax ha da poco pubblico il suo nuovo disco, ReAle, un gioco di parole tra reale e il suo nome all'anagrafe (insieme a Re).

Il cantante ha presentato l'album con una conferenza stampa. Alla domanda sulla fine di Newtopia e sull'intervista di Fedez a Peter Gomez J-Ax commenta:

Non mi sento traditore. A questa questione non risponderò mai. Il music business italiano è una cosa piccola, basta chiedere in giro per sapere com’è andata, tutto il resto è promozione. La cosa di per sé mi è scivolata per la testa. Anzi è meglio se mi fanno passare per cattivo, con la storia de "lo zio" faccio sempre la figura del troppo buono. Nel disco comunque questa questione viene liquidata nelle prime battute di un pezzo che si intitola Quando piove diluvia, è tutto quello che mi è successo nella settimana dopo che sono uscito da Newtopia. Mi interessava solo dire che venivo da una situazione dove non ero felice.