Madonna annulla il concerto a Londra di lunedì 27 gennaio 2020

Continua il Madame X Tour di Madonna ma, insieme ai live, aumenta anche l'imprevidibilità di alcune date cancellate dalla cantante. Dopo i concerti annullati in territorio americano, una sorte simile è toccata anche a Lisbona (in un caso, poche ore prima dell'inizio del live).

Adesso Madonna si sposterà in Inghilterra ma anche qui i concerti non sembrano essere tutti assicurati. La popstar, infatti, ha annunciato, nelle scorse ore, che il concerto londinese di lunedì 27 gennaio è ufficialmente cancellato.

Sono profondamente dispiaciuta di dover annullare il mio concerto in programma lunedì 27 gennaio a Londra. Sotto la guida dei medici mi è stato detto di riposare per alcuni giorni. Come tutti sapete, ho lesioni che mi hanno afflitto dall'inizio del tour, ma devo sempre ascoltare il mio corpo e mettere la mia salute al primo posto. L'ultima cosa che voglio fare è deludere i miei fan o compromettere l'integrità del mio show. Quindi continuerò fino a quando non ci riuscirò. Come sempre, chiunque abbia acquistato un biglietto verrà rimborsato per i biglietti acquistati quella sera. Lo spettacolo di mercoledì 29 gennaio andrà come da programma. Ancora una volta mi dispiace profondamente deludere qualcuno e per favore sappiate che mi fa più male di quanto voi possiate immaginare nel dover cancellare qualsiasi spettacolo. Grazie ancora per la vostra comprensione. 🙏🏼