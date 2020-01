Amici 2020, Skioffi eliminato: il cantante non passa l'esame

Nella puntata di oggi del pomeridiano di Amici 19, ci sono state due eliminazioni. Tra i cantanti, a dover abbandonare il programma è stato Skioffi.

Ha affrontato l'esame di eliminazione con l'inedito "Parlerò di te"

Nelle settimane scorse, il cantante è stato al centro di alcune polemiche e discussioni legati ad alcuni brani con testi giudicati offensivi o violenti. Per alcuni questo doveva precludere il suo ingresso nel talent show. Una commissione, alla fine, scelse il suo destino. Ricordate?

La classe si è schierata quasi unanime a favore di Skioffi, che avrebbe ormai tolto la maschera dell'uomo violento per parlare finalmente di sé nei suoi brani, con una ritrovata sensibilità e fragilità. "Non è lui ad essere misogino, lo sono le cose che cantava, specchio della società in cui viviamo", sostengono i suoi colleghi, che sottolineano il fatto che Skioffi interpretasse solo un ruolo in quei brani, nei videoclip incriminati.