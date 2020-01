Cromo feat. Clementino, Non esco: ascolta il nuovo singolo (audio e testo)

Cromo feat. Clementino, Non esco: di cosa parla la canzone, il significato

E' uscito il nuovo singolo di Cromo featuring Clementino, un brano che segna un’ulteriore maturazione artistica, stilistica e personale del rapper.

In “Non esco”, questo il titolo del brano, Trap e melodia accompagnano un testo-manifesto ricco di sfumature e voglia di riscatto per sé e le persone che gli stanno accanto:

“non solo per me ma per ogni fratello che si alza al mattino per andare a prendersi quello che gli avete tolto …”

Il brano prodotto da Yung Snapp (già al lavoro con Marracash, Guè Pequeno, Luchè, Madman) è impreziosito dalla partecipazione di un peso massimo della scena come Clementino, per una collaborazione esplosiva che unisce due diverse generazioni del rap italiano.

Cromo, rapper di Molassana (quartiere di Genova) classe ’98, inizia a produrre musica nell’estate del 2013 assieme a Kalt e dopo vari Live e singoli online, a dicembre 2015 decide di produrre il suo primo Mixtape ufficiale “CK-47”, mix completamente a cura di Demo per StudioOstile. Inoltre Cromo è attivo come freestyler dall’estate 2015, vincendo alcuni contest nella propria città (il primo al Crazy Bull ospite Ensi) e partecipando a vari altri in giro per l’Italia (come il Tecniche Perfette semifinale Lombardia). Fin dall’inizio ha deciso di mettere i linguaggi e la vita del suo quartiere nelle sue canzoni, che non mancano mai di uno slogan e guardano allo stile americano di Lil Uzi Vert e Gucci Mane. Si è fatto notare con l’uscita del singolo “White Widow” raggiungendo circa 400k views su YouTube. I singoli“Italieno” (feat. Vegas Jones) e Cromito Loco estratti dal suo album d’esordio per Warner Music ottengono entrambi il Disco D’oro per le vendite.

Cromo feat. Clementino, Non esco, Testo

[Intro: Cromo]

Ehi, Yung Snapp made another hit

Oh

[Ritornello: Cromo]

Non esco di testa per te

Non riesco a sentire di meglio

Son' fresco, più fresco di te

Lo sanno se girano in centro

Voglio una vita nuova, una macchina nuova

Con una tipa nuova, molto più fica di prima

Brotha, vivere alla mezz'ora

Una giornata: un'ora

Va molto meglio di prima

[Strofa 1: Cromo]

Mare e montagne caratterizzano la mia city

Anche mia madre dice: "Lontano dai parassiti"

Gente vuota, di merda, che nella tua city respira la mia stessa aria

Ma pensa soltanto ai vestiti

Pagliaccio, conta come vivi (ahah)

Questi rapper con la figa mi tocca metterli in riga

Io l'accendo e c'è la fila

Tu non fumi un cazzo, sti ca'

Fra di noi, fra', c'è una diga

"Oh, Cromito (oh), ma quanti soldi vuoi?

Oh brotha"

Ne voglio tremila, non solo per me

Ma per ogni fratello che si alza al mattino per andare a prendersi quello che gli avete tolto alle sei di mattina

Fanculo, capisci la testa mi gira

È l'adrenalina che ci allenate a far fatica (brotha)

Lei dice: "Amare è troppo, è un sentimento strano"

Ma per me amare il doppio, è un sentimento sano

Parla del tuo presente, non parlar del mio passato

Perché sei poco e niente, ecco zitto, bravo (chi siamo?)

Ricorda sempre questo, piscio su ogni tuo testo

Poi svuotarti le tasche, ma non riempirti il cervello

Sei un idiota, ne fumo una-due-tre, poi quattro-cinque-sei

Finché l'albergo chiama, finché l'allarme suona

Ora mi chiami ma non ti rispondo (tu, tu, tu, tu, tu)

Perché ho capito chi mi gira intorno

In caso contrario, non c'è mica scritto nel tuo nuovo Casio come gira il mondo

Nuovo poeta (chi siamo?)

Anche se pensi non serva a qualcuno, può servir sempre qualcosa, pure ai servi della gleba

Cromito è un altro livello

Sono ai party a pogare

Tu sei come un campanello, ami farti suonare

[Ritornello: Cromo & Clementino]

Non esco di testa per te

Non riesco a sentire di meglio

Son' fresco, più fresco di te

Lo sanno se girano in centro

Voglio una vita nuova, una macchina nuova

Con una tipa nuova, molto più fica di prima

Brotha, vivere alla mezz'ora (Iena)

Una giornata: un'ora

Va molto meglio di prima

[Strofa 2: Clementino]

Fame, fame, Iena vuol mangiare

Pareggiare i conti ed arrivare

Fine mese, i soldi falli entrare

Bloody dollar, tu sei da annientare

Volti 'sti resoconti, unisci i punti

Ponti pericolanti, dicci i trucchi

Stronzi vogliono umiliarti dacci i-i

Galli perché vogliamo i chi-chi-ri-chi

Prima sulla strada, Pietro l'eremita

Solo adesso oro, pietra, una pepita

Flow Cromito Loco, Iena White arriva

Genova e Napoli sulla cartina

Macchine da soldi, una poesia

'Stu uaglion corr miezz a via

E sta chi si succhia il sangue mio

Tra l'asfalto, la mano de Dios

Oh, non contano i featuring che hai

Conta la musica che fai

Cammino su tutta la gente live, ma non capirai

E tu sei in k-hole, io sulla B-road

A registrare una traccia, a cacciare per sempre, sul serio, dei big flow, sì bro'

Non metti le mani sulla mia storia

Tutto va avanti, sì, ma tu no

Ho un pezzo di sole nella memoria

Di quando eravamo in un parco giochi

Ragazzi cresciuti col "vai mo'"

La strada ha insegnato il mio canto

Ora non esco di testa per te

E finalmente non piango

[Ritornello: Cromo]

Non esco di testa per te

Non riesco a sentire di meglio

Son' fresco, più fresco di te

Lo sanno se girano in centro

Voglio una vita nuova, una macchina nuova

Con una tipa nuova, molto più fica di prima

Brotha, vivere alla mezz'ora

Una giornata: un'ora

Va molto meglio di prima