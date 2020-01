Amici 19, Giulia piange per le critiche dei compagni. Martina: "Non ho niente da chiarire con lei"

Di Alberto Graziola sabato 25 gennaio 2020

Giulia al centro delle critiche e dei commenti dei compagni. Ma Martina non si sente di dover chiedere scusa...

"Il rap, ragazzi no" dice Skioffi dicendo che non c'è flow, niente.

Martina: "Se la canta di nuovo io veramente me ne vado"

Questi sono alcuni dei commenti ad Amici, nella scorsa settimana, durante l'esibizione di Giulia.

La ragazza vede il video con i commenti e piange. Si volta verso gli altri 4 compagni di classe ma Martina scuote le spalle e sembra indifferente, giudicando eccessiva la sua reazione.

Giulia parla di ipocrisia mentre Martina ribatte: "Io ho semplicemente detto BON perché si sente ovunque. Non ho niente da chiarire con lei"

Rudy interviene: "Sei stata in silenzio per mesi e prendi vita oggi per parlare male. E il fatto che minimizzi mi stupisci..."

"Un conto è schernire, un conto è dare un commento o un'opinione" specifica Giulia, rispondendo a Gaia.

Giulia ammette di essere delusa da Martina e Skioffi. Il cantante si lamenta perché non vengono mostrate tante cose belle dette a Giulia ("Avete mostrato solo quel pezzo lì!")