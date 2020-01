Dua Lipa, il nuovo singolo "Physical" esce il 31 gennaio 2020

Di Alberto Graziola sabato 25 gennaio 2020

Dopo il boom di Don't Start Now, Physical è il nuovo singolo di Dua Lipa: di cosa parla la canzone, il significato

Dua Lipa torna con un nuovo singolo, Physical, disponibile dal 31 gennaio 2020. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante, via social:

E' il secondo singolo promozionale che anticipa l'uscita del suo secondo disco, Future Nostalgia.

Il primo pezzo, "Don't Start Now", è stato rilasciato il 1 novembre 2019 come singolo principale dell'album. Ha ricevuto recensioni positive da parte della critica ed è stato un successo commerciale, diventando la sua settima top 10 nella UK Singles Chart e la seconda top 15 nella US Billboard Hot 100.

Qui sopra la cover della canzone. Vi terremo aggiornati con audio, testo e video non appena disponibili.