Amici 19, Nyv al serale: età, origini, inediti, vero nome

Di Massimo Galanto sabato 25 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere sulla cantante Nyv di Amici 19

Nyv è al serale di Amici 19. La cantante ha ottenuto l'accesso alla fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi nello speciale andato in onda su Canale 5 sabato 25 gennaio 2020 (LIVE su TVBLOG). Si tratta della prima allieva che ha vestito la maglia verde.

Nyv ha affrontato l'esame di sbarramento perché considerata la migliore dalla maggioranza di suoi compagni di classe. Tre giudici esterni, dopo aver assistito alla sua esibizione, hanno dato l'ok per il passaggio al serale (che potrebbe iniziare prima del consueto e non andare in onda il sabato).

Nyv, nome d'arte di Mirella Nyvinne Pinternagel, è nata nel 1997 (compirà quest'anno 23 anni) in Lussemburgo, ma si è trasferita in Italia, per la precisione a Domodossola, quando aveva un anno. Attualmente vive a Cormano, in provincia di Milano.

Interpellata dagli autori di Amici, Nyv si definisce ipersensibile, capace di emozionarsi facilmente, socievole e ha paura di essere fraintesa. Suona pianoforte, chitarra e ukulele. Non ha mai studiato canto e fa anche beatbox. Tra i suoi inediti più apprezzati Per favore.

Nel curriculum di Nyv ci sono le partecipazioni a Sarà Sanremo nel 2017 con il brano Spreco personale, dove fu eliminata nella seconda fase nella serata finale, e a Sanremo Giovani nel 2018 con il brano Io ti penso, classificandosi terza alle spalle di Mahmood (che poi trionfò a Sanremo 2019) e dei La Rua.