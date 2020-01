Ghali feat. Salmo, Boogieman: la canzone debutta direttamente al primo posto in Italia (audio e testo)

Di Alberto Graziola venerdì 24 gennaio 2020

Ghali feat. Salmo, Boogieman, il nuovo singolo debutta al primo posto (testo e audio)

“Boogieman” è un singolo di Ghali, rilasciato il 17 gennaio 2020 per Sto Records e ha anticipato l'uscita del suo nuovo disco, DNA.

Il brano vanta la collaborazione di Salmo. La produzione è curata da Zef e MACE.

Il pezzo è stato anticipato il 5 gennaio 2020 al Gate di Milano, serata in cui Ghali si è presentato a sorpresa nel locale insieme al suo dj Dev, Gemitaiz e Salmo.

Qui sotto audio e testo della canzone:

Ghali feat. Salmo, Boogieman, Testo

[Strofa 1: Ghali]

A Baggio quando piove, piove un botto (un botto)

Esco con lei, metto il pigiama sotto (sotto)

Ma non perché ci devo andare a letto

È che quando sto giù un botto non basta il giubbotto

Mentre ballavo ho perso la pazienza (oh-oh)

Deve essermi caduta dalla tasca (yeah, yeah)

E chi mi sta vicino la calpesta

E, cazzo, questo drink è solo acqua

Credi in Dio? (seh) Ti piace Beyon'? ('cé)

Andresti a Rio? (seh) Ma dici io e te?

Nell'ozono ci sta un buco e tu ti chiedi perché (yeah, yeah)

Le cazzate che tu dici inquinano pure me (pure me)

[Pre-Ritornello: Ghali]

Boogieman

Spegni queste nuvole (yeah, yeah)

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

[Ritornello: Ghali & Salmo]

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

(Mhm, yeah) Mhm, ma non è cool

[Strofa 2: Salmo]

In Sardegna il sole picchia forte, sembro su Marte

Appeso ai fili elettrici come le scarpe (uoh)

Faccio una canna sotto il sole e volo su un charter

Potrei morire e vedere chi c'è dall'altra parte

Mi piaci se ti muovi tipo "I Love It" (yeah)

C'è chi in bagno fa una pista più di Cairoli (yeah)

C'è chi è bravo a cantare solo se fa i nomi

Noi torniamo a casa zombie tipo Nairobi

Giuro, una di queste sere

Chiudo e smetto quando voglio

Sto sul fondo del bicchiere

Ma di quello mezzo vuoto

Frate', vengo in pace (oh), cambio mille facce (oh)

Chiama il vecchio Salmo e digli che mi dispiace (scusa)

Sono diventato tutto ciò che ho sempre odiato

E mi piace

[Pre-Ritornello: Ghali]

Boogieman

Spegni queste nuvole (yeah, yeah)

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

[Ritornello: Ghali]

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

(Mhm) Mhm, ma non è cool

[Post-Ritornello: Ghali]

Boogieman

Spegni queste nuvole

Che lei si bagna più di me (yeah, yeah)

Poi faccio cose stupide, stupide

[Outro: Ghali]

Mhm, ma non è cool