Sanremo 2020, Silvia Mezzanotte esclusa: la cantante ospite a Italia Sì

Di Alberto Graziola venerdì 24 gennaio 2020

La cantante ospite a Italia Sì, sabato 25 gennaio 2020

Mentre il cast dei 24 Big di Sanremo 2020 è stato annunciato e ufficializzato lo scorso 6 gennaio 2020, in questi giorni emergono i nomi di altri cantanti che non sono stati selezionati per partecipare al Festival in onda dal 4 all'8 febbraio.

Vi abbiamo riportato le eleganti e sportive parole di Arisa...

"Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mio, ma pazienza. Io mi vivo la vita,sono felicissima. E non ho risentimenti. Ho calcato il palcoscenico dell’Ariston per none volte, vincendone due. Trovo giusto lasciare spazio ad altri e stimo da sempre Amadeus. Gli auguro un grande Sanremo".

... e il dolore di Marcella Bella:

"Questo è un dolore. Non per me, ma per mio fratello Gianni. Nel 2010 ha avuto un ictus che gli ha paralizzato metà del corpo. È sempre stato il mio idolo, ma persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. E invece ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dire: guarda che sto bene".

Tra gli altri nomi che non ci saranno sul palco del Teatro Ariston anche quello di Silvia Mezzanotte (si vociferava dovesse duettare con Dionne Warwick...). E proprio lei domani sarà sul podio di Italia Sì, condotto da Marco Liorni