Dolly Parton Challenge, è virale l'ironia della cantante con le foto per Tinder, Linkedin, Facebook e Instagram

Di Alberto Graziola venerdì 24 gennaio 2020

Ecco cos'è la Dolly Parton Challenge

Dolly Parton, cantante, attrice e musicista, nata a Sevierville il 19 gennaio 1946, è un'icona mondiale celebre e nota soprattutto a livello musicale per il suo contributo al country. Tra i pezzi storici della sua carriera, ricordiamo I Will Always Love You (re incisa da Whitney Houston), Jolene, 9 to 5 e Coat of Many Colors.

In queste ore, sempre Dolly è diventata letteralmente virale grazie ad un simpatico collage apparso sui social dove ironizza per il genere di foto perfetto per ogni social.

Elegante, abbottonata, impeccabile per Linkedin (come non apparire così, in ambito professionale e lavorativo?), sorridente e semplice per Facebook, all'aperto, in viaggio con posa da turista per Instagram e sensuale coniglietta per Tinder.

4 foto per ironizzare, raccontarsi, essere al passo con i tempi e giocare sulla mania di protagonismo per immagini nel mondo di oggi.

Ecco, qui sotto, il suo collage. E, in queste ore, anche da noi, nel mondo e in Italia, è arrivata da "Dolly Parton Challenge" per mostrarsi in 4 versioni differenti.