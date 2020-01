J-Ax, Mainstream (La scala sociale del rap): testo e audio della canzone

Di Alberto Graziola venerdì 24 gennaio 2020

J-Ax, Mainstream (La scala sociale del rap): testo e video della canzone

“Mainstream (La scala sociale del rap)” è la prima traccia dell'album ReAle di J-Ax, pubblicato oggi per Sony Music Italy.

La produzione è curata da Takagi & Ketra.

La canzone è stata inserita oggi su Spotify nella compilation "New Music Friday Italia". Qui sotto audio e testo del brano:

J-Ax, Mainstream (La scala sociale del rap), Testo

[Strofa 1]

La scala sociale del rap inizia col numero 20

Commenti con odio gli artisti emergenti

Al 19 entri dentro una gang

Ma il pusher vi truffa e fumate il ginseng

Al 18 giri il primo video in povertà

Il regista è tuo cugino che s'è laureato al DAMS

Budget di 70 Euro per la tipa e lo champagne

E l'ha prodotto un rapper quarantenne che hai pagato in crack

Ok, al 17 c'è lei

La prima che ti scrive quanto ti farei

Le mandi foto dell'uccello, ma è solo un hacker russo

Che ti ricatta e tu gli paghi 4000 Euro

Al 16, 16 persone al primo live

Al 15 giovane promessa per Vice

14 dissi uno a caso e sale l'hype

13 mila views sul video lasci il lavoro bye bye

[Ritornello1]

(Oh!) Qui tocca essere mainstream

Se no a quest'ora lavoravo per Just Eat

In provincia industriale

Con l'economia a puttane

(Oh!) Piuttosto che tornare lì

Mi lecco pure il palo come i Måneskin

Questo è ciò che devo fare

Altro che scala sociale

[Strofa 2]

Al 12 fai un pezzo contro il rap commerciale

In coppia con un rapper che prima era commerciale

Ma da quando non vende più fa il duro e puro poi l'anno venturo se lo chiamano farà il giudice a un talent

11 primo in classifica da indipendente

"Fanculo radio ed etichette io ringrazio la mia gente"

10 grande distribuzione

"Ringrazio la mia major che ha creduto nella mia visione"

9 ti invitano per le sfilate del prêt-à-porter

E all'8 poi diventi il cocco di Vanity Fair

Al 7 riempi i palazzetti perché vengono i bambini

Con i genitori e vendi il doppio dei biglietti

6 esce il terzo album e se vendi

Procedi sulla scala se no torna al punto 20

5 posti la tua nuova copertina

Ed il commento più quotato dice: "Non sei più quello di prima!"

[Ritornello1]

(Oh!) Qui tocca essere mainstream

Se no a quest'ora lavoravo per Just Eat

In provincia industriale

Con l'economia a puttane

(Oh!) Piuttosto che tornare lì

Mi lecco pure il palo come i Måneskin

Questo è ciò che devo fare

Altro che scala sociale

[Strofa 3]

E quando arrivi al 4 il tuo pezzo passa in radio

Gli ultrà lo cantano col braccio teso nello stadio

Al 3 vai a letto con un'influencer

Il tuo terrier ha piu follower del premier

Ed al numero 2 sei un artista a tutto tondo

Il popolo ti ama ma la gente più alla moda ti dà contro

Da giovane promessa a solito stronzo

E quando sei al numero 1 vuol dire che sei morto

[Ritornello1]

(Oh!) Qui tocca essere mainstream

Se no a quest'ora lavoravo per Just Eat

In provincia industriale

Con l'economia a puttane

(Oh!) Piuttosto che tornare lì

Mi lecco pure il palo come i Måneskin

Questo è ciò che devo fare

Altro che scala sociale (Oh!)