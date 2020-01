Il cantante mascherato, Leone chi è? Al Bano, Adriano Pappalardo o Max Giusti in studio

Di Alberto Graziola venerdì 24 gennaio 2020

Chi è il Leone nel Cantante mascherato?

Terza puntata, in onda, questa sera, dalle 21,25 circa, in diretta su Rai uno, de "Il cantante mascherato", show condotto da Milly Carlucci. Dopo lo svelamento delle identità dell'Unicorno (Orietta Berti) e del Barboncino (Arisa), siamo arrivati alla penultima fase del programma. E, a far chiacchierare e dividere il pubblico sempre di più, è l'identità del Leone.

Se all'inizio il pubblico e gli utenti sul web erano certi che sotto al costume si nascondesse Al Bano, col passare dei giorni, poi, anche Adriano Pappalardo e Max Giusti sono diventati "indiziati".

Milly Carlucci, così, questa sera, ha deciso di calare l'asso: