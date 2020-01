Amici 19, Torneo dei Migliori: Skioffi soffia il posto a Francesco, Giulia vince la sfida contro Jacopo

Nel daytime di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, di Amici 19, andato in onda su Real Time, abbiamo assistito a ben tre sfide del Torneo dei Migliori.

Francesco ha affrontato due sfide: la prima contro Devil Angelo e la seconda contro Skioffi. Giulia, invece, si è confrontata con Jacopo.

Nella prima sfida, come già anticipato, Devil Angelo ha sfidato Francesco, scegliendo Rudy Zerbi come giudice della sfida.

Devil Angelo ha cantato Nove Maggio di Liberato e il suo inedito intitolato Va bene così. Francesco, invece, ha eseguito Chiaro di luna di Jovanotti e l'inedito Buio pesto.

Durante l'attacco di Buio pesto, Rudy Zerbi ha notato un piccolo momento di crisi di Devil Angel, minimizzato da quest'ultimo ("E' una canzone che mi fa ancora male..."), interrompendo l'esecuzione di Francesco.

Zerbi, pur complimentandosi con Devil Angelo, ha scelto Francesco:

La sfida, la vince Francesco, senza giri di parole. Questa sfida l'hai persa, per assurdo, quando ti sei commosso e non volevi dirmelo. Quando ti sei commosso, eri vero al 100%. Quando hai cantato il pezzo di Liberato, l'hai cantato con una leggerezza che non mi ha emozionato. Quando ti sei emozionato e hai emozionato anche me, hai vinto ma hai perso. Perchè voglio vedere Angelo che canta Liberato con la stessa intensità.

Successivamente, Jacopo ha sfidato Giulia, scegliendo Anna Pettinelli come giudice.

Giulia ha cantato la cover di Portami via di Fabrizio Moro, commettendo un errore nell'attacco. Anna Pettinelli l'ha invitata a mantenere la concentrazione ("Concentrata, che la poltrona ti parte di sotto che è un attimo!").

Jacopo, invece, ha cantato una cover di A mano a mano di Rino Gaetano che ha destato un po' di perplessità in Anna Pettinelli:

Grandi passi avanti, Jacopo, però, in questa canzone, sei troppo costruito. E' una canzone che non ti si addice, che non ti rispecchia. Fatevi un attimo furbi, arrivate alla sfida con la canzone che sapete che spacca! Anche Giulia non era convinta oggi ma sufficientemente convinta per tenersi il suo posto...