Ermal Meta sta registrando nuove canzoni: l'annuncio sui social

Di Alberto Graziola mercoledì 22 gennaio 2020

Ermal Meta al lavoro sul nuovo album

Ermal Meta sta registrando nuovi brani per il suo prossimo disco di inediti. L'annuncio è stato fatto poco fa, dallo stesso cantante, via social. In uno scatto che lo vede con barba e capelli mossi, il cantautore ha ironizzato rassicurando il suo pubblico:

"Sono vivo!"

Insieme a questo commento, altri hashtag che confermano i prossimi progetti dell'artista: work in progress, start, canzoni nuove

La speranza, quindi, per i fan, è di ascoltare il nuovo disco entro la fine del 2020, proprio in tempo per l'inizio del tour nei Palazzetti annunciato da Meta, nelle scorse settimane, previsto da marzo 2021:

Si parte mercoledì 3 marzo al PalaInvent di JESOLO (VE) per poi proseguire venerdì 5 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI), lunedì 8 marzo al Palaflorio di Bari, sabato 13 marzo al Pala Alpitour di Torino, martedì 16 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, sabato 20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e lunedì 22 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

E chissà che prima di allora, visto che il mese di febbraio 2021 è libero, non ci possa essere un'altra partecipazione al Festival di Sanremo 2021...