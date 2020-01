Amici 19, Rudy Zerbi a Gaia: "Ti voglio imperfetta, butta il cuore oltre l'ostacolo"

Valentin vuole fare due stili diversi in una sfida con Federico: due esibizioni ciascuna, una coreografia della loro materia e uno dello stile dell'avversario.

Federico inizia la lezione con la Titova, ballando il cha cha con Francesca.

"Non sono il tipo che fa latino americano..." ammette, preoccupato, il ballerino. "Mi manca tutto... stiamo 40 minuti sullo stesso atteggiamo e impostazione ma intanto non mi viene... Sto valutando un po' di cose"

I compagni cercano di rassicurarlo mentre lui è preoccupato di fare una figuraccia.

Gaia, intanto, parla con Rudy Zerbi e chiede un consiglio. Il docente le spiega il limite che vede:

"Io credo che tu sia molto brava. Penso che probabilmente, in modo superficiale, tu ti sia fatta sentir dire che sei brava. Ma credo che ti manchi ancora un pezzettino. Quello che ti manca non è nulla di tecnico, nulla a che vedere con intonazione ma solo abbattere una barriera (che ti sei creata da sola). Mi manca il "Butto il cuore oltre l'ostacolo". Magari i capelli non saranno perfetti ma butto il cuore che mi fa arrivare al cento per cento in faccia alla gente"