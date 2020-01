Piero Pelù, Pugili Fragili è il nuovo album

Di Fabio Morasca mercoledì 22 gennaio 2020

Il nuovo album da solista di Piero Pelù.

Piero Pelù prenderà parte alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, per la prima volta in gara, con la canzone Gigante che sarà anche il singolo di lancio del suo nuovo album di inediti come solista.

Il nuovo lavoro discografico da solista, il sesto per la precisione, del frontman dei Litfiba si intitola Pugili Fragili e sarà disponibile a partire dal prossimo 21 febbraio. Dall'album, è già stato estratto il singolo Picnic all'inferno, pubblicato il 18 ottobre 2019, brano che riprende il discorso di Greta Thunberg tenuto a Katowice (Polonia), in occasione della COP24.

Pugili Fragili arriverà a distanza di dodici anni dall'ultimo album da solista di Piero Pelù, Fenomeni, e a distanza di sette anni dall'ultima raccolta da solista del rocker fiorentino, Identikit.

Pugili Fragili, il ventesimo lavoro di studio di Piero Pelù considerando anche la discografia dei Litfiba, sarà disponibile in pre-order da venerdì 31 gennaio 2020.

Questo è il post che Piero Pelù ha condiviso sui vari social per annunciare l'album. Oltre a Gigante, Piero Pelù porterà sul palco del Teatro Ariston anche la cover di Cuore Matto: