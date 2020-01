Sanremo 2020, Al Bano e Romina confermati come ospiti d'onore? La risposta del cantante

In questi intensi giorni di conferme e smentite sulle presenze e gli ospiti al Festival di Sanremo 2020, è stato lo stesso Al Bano, intervenuto su Adnkronos, a ufficializzare il suo ritorno sul palco dell'Ariston insieme all'ex moglie Romina:

L'artista anticipa i pezzi che eseguiranno in diretta, durante la prima serata del Festival:

Ha poi smorzato le polemiche su Amadeus e il celebre "passo indietro" che ha fatto tanto discutere:

Ma a Sanremo ci stanno sempre. Amadeus ha fatto un quadro straordinario di quella ragazza (Francesca Sofia Novello, ndr), per 'passo indietro' intendeva dire che questa ragazza non vuole approfittare della fama di quell'uomo (Valentino Rossi, ndr) per farsi pubblicità. Amadeus è lontano dal sessismo e dall'idea che la donna debba stare a casa a cucinare