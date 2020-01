Pinguini Tattici Nucleari: nella serata delle cover, perché sceglierne una e non fare un medley?

Di Alberto Graziola martedì 21 gennaio 2020

I Pinguini Tattici Nucleari portano un medley di successi di Sanremo per la serata dedicata alla cover

I Pinguini Tattici Nucleari, band che viene da molti letta come quella su cui scommette come "rivelazione" al Festival di Sanremo 2020, hanno deciso di stupire anche nella serata delle cover. Nel terzo appuntamento della kermesse musicale, in onda giovedì 6 febbraio, il gruppo ha deciso di non scegliere solo una canzone bensì dì portare un medley.

Papaveri E Papere, Nessuno Mi Puo’ Giudicare, Gianna Gianna, Sara’ Perche’ Ti Amo, Una Musica Puo’ Fare, Saliro’, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Queste le canzoni scelte in questo originale mix di brani di successo ben riconoscibili del Festival. Dal 1952 con Nilla Pizza e la sua Papaveri e Papere fino alla hit del 2019 firmata Achille Lauro, Rolls Royce.

Una mossa che incuriosisce e che, inevitabilmente, fino ad allora, fa chiacchierare. Ma scopriremo quella sera, la messa in scema di questo originale e curioso medley...