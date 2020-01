Madonna, il Madame X tour tra date annullate e problemi fisici

Di Alberto Graziola martedì 21 gennaio 2020

Madonna annulla un concerto a Lisbona poco prima dell'inizio per problemi di salute. Non è la prima volta durante il Madame X Tour...

Questa sera, 21 gennaio 2020, Madonna è attesa per una data a Lisbona del suo Madame X Tour. E i fan sono speranzosi di poter assistere al live, dopo l'improvvisa cancellazione da precedente tappa -sempre a Lisbona- di domenica scorsa.

La cantante, infatti, ha lasciato i fan sorpresi e basiti quando ha annullato un concerto a Lisbona due ore e mezza prima di salire sul palco. L'icona musicale di 61 anni è stata costretta a ritirarsi dalla sua esibizione a Lisbona domenica sera (19 gennaio) e ha detto ai fan che aveva bisogno di "ascoltare il suo corpo e riposare", quindi non sarebbe andata avanti con il suo spettacolo.

Grazie ancora Lisbona! Scusate ho dovuto annullare stasera ma devo ascoltare il mio corpo e riposare Ci vediamo martedì incrociamo le dita.

E le dita dei fan saranno sicuramente incrociate al pensiero del concerto previsto, appunto, per questa sera.

Secondo quanto riportato dal The Independent, è stata inviata un'e-mail a coloro che avevano acquistato i biglietti per lo spettacolo, informando i fan della cancellazione.

L'e-mail recitava: "Siamo spiacenti di informarti che Madonna non è in grado di esibirsi stasera"

Non è la prima volta che Madonna annulla i concerti mentre è in tour. A novembre le era stato detto di "fare un passo indietro" dall'esibizione dei medici. Annullando gli spettacoli negli Stati Uniti a Boston, Madonna ha affermato di soffrire di "dolori fortissimi" per lesioni multiple, tra cui un infortunio al ginocchio.