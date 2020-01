Brunori Sas, sold out il Forum di Milano il 13 marzo 2020 (ed ecco il corto con Michela Giraud)

Di Alberto Graziola mercoledì 22 gennaio 2020

Brunori Sas tour 2020: già sold out la data al Forum di Assago, guarda il corto con Michela Giraud

Debutto direttamente al primo posto della classifica Fimi per Cip!, il nuovo album di Brunori Sas. L’album uscito per Island Records il 10 gennaio scorso, ha conquistato la vetta della chart: il cinguettante artista di San Fili raggiunge un nuovo traguardo e, a due mesi dal debutto, registra un incredibile sold out per la data del Brunori Sas Tour 2020 al Forum di Milano del 13 marzo.

Il primo tour di Brunori Sas nei più importanti palazzetti italiani, prodotto da Vivo Concerti, conta ben 10 appuntamenti. Dopo una data zero a Vigevano (29 febbario), il tour farà poi tappa a Jesolo (3 marzo), Torino (7 marzo), Milano (13 marzo), Bologna (15 marzo), Firenze (21 marzo), Ancona (24 marzo), Roma (27 marzo), Napoli (28 marzo), Bari (3 aprile) ed infine a Reggio Calabria (5 aprile).

Per le altre date, i biglietti per il Brunori Sas Tour 2020 sono disponibili su www.brunorisas.it e www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Inoltre, scritto e realizzato in collaborazione con Michela Giraud, è uscito “L’insostenibile leggerezza dei social”, un corto disponibile su Youtube e il cui trailer, pubblicato sui social degli artisti nei giorni scorsi, ha letteralmente infiammato il web collezionando centinaia di miglia di views. Nato come puro divertimento, il video ha conquistato il pubblico totalizzando nell’audience il 100% del sentiment positivo.

“E’ nato prima il cantautore o l'influencer? E chi è più forte dei due? Scopri chi avrà la meglio tra Brunori, che vuole restare saldo nel suo delicato sistema "monocromo" e Michela Giraud, che vuole abbatterne la quarta parete trascinandolo nell'urlato linguaggio dei social network”.

Qui sotto il teaser, qui il corto completo.