Lutto per Umberto Tozzi: è morta l'ex moglie del cantante

Di Alberto Graziola lunedì 20 gennaio 2020

E' scomparsa a 63 anni l'ex moglie di Umberto Tozzi

E' morta, a 63 anni, Serafina Scialò, ex moglie di Umberto Tozzi.

I due si erano sposati e avevano avuto un figlio, Nicola Armando. A dare la notizie della scomparsa della donna è stato "Il messaggero veneto".

Come riportato dal quotidiano, la donna, collaboratrice scolastica, non si era presentata per due giorni al lavoro, preoccupando i colleghi e i datori di lavoro che hanno dato l'allarme.

Le forze dell'ordine, una volta entrati nell'abitazione della donna, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Lei e Umberto Tozzi erano convolati alle nozze nel 1979 e si sono separati cinque anni dopo, nel 1984. Avevano avuto un figlio, Nicola Armando.