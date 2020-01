Sing, il cartone e le canzoni della colonna sonora

Di Alberto Graziola sabato 18 gennaio 2020

Sing, le canzoni del cartone animato: ecco la colonna sonora

Va in onda, questa sera, su Italia 1, il film animato "Sing". Ecco la trama della pellicola:

Ambientato in un mondo interamente abitato da animali, Sing vede il sempre più indebitato koala Buster Moon organizzare un talent canoro per salvare il suo teatro un tempo glorioso ma adesso caduto in disgrazia. Cinque concorrenti superano le selezioni: Mike, un topo che canta bene ma è un imbroglione; Meena una timida elefantina adolescente con una fifa blu del palcoscenico; Rosita, una maialina madre e casalinga esaurita costretta a prendersi cura dei suoi 25 scatenati cuccioli; Johnny, un giovane gorilla gangster che cerca di prendere le distanze dai crimini della sua famiglia; e Ash, una porcospina punk-rock che mollata dal suo arrogante fidanzato sogna di intraprendere una carriera da solista.

Come riportato anche dai cugini di Cineblog (ed evidente dalla trama), un grande ruolo hanno i brani interpretati dai personaggi:

Le canzoni che ogni personaggio principale canta per le rispettive audizioni, rispetto alle canzoni che canta per il finale, rispecchiano direttamente l'arco narrativo di ogni personaggio. Rosita (Reese Witherspoon) canta "Firework", una canzone che incoraggia gli altri a uscire dal loro guscio (qualcosa che Rosita deve fare), mentre Gunter (Nick Kroll) canta "Bad Romance", prefigurando la sua collaborazione con Rosita; insieme cantano "Shake It Off", simboleggiando una Rosita che si libera dei suoi dubbi. Johnny (Taron Egerton) canta "Stay With Me", che rappresenta la sua mentalità nel volere soddisfare la volontà del padre, poi canta "I'm Still Standing", che rappresenta la sua capacità di andare avanti senza il padre. Ash (Scarlett Johansson) canta a sostegno della canzone del suo ragazzo, simile alla dinamica della loro relazione; poi canta "Set It All Free", una canzone che ha scritto per simboleggiare la ripresa del controllo della sua vita. Mike (Seth MacFarlane) canta "Pennies From Heaven", mostrando la sua brama di soldi, poi canta "My Way", dimostrando di non avere rimpianti per le sue azioni nel corso del film. Anche se in realtà non riesce a cantarla, Meena (Tori Kelly) ha fatto un provino con "Chandelier", una canzone che parla di una donna che non può esprimersi se non attraverso l'alcol, che simboleggia l'incapacità di esprimersi di Meena. Poi canta "Don't You Worry Bout a Thing", come una rassicurazione contro la sua ansia.

Le musiche originali del film sono del compositore Joby Talbot (Guida galattica per autostoppisti, Penelope, Ladri di cadaveri - Burke & Hare). Ci sono ben 85 canzoni nella pellicola.

A seguire, ecco la colonna sonora ufficiale del film:

1. "Faith"- Stevie Wonder featuring Ariana Grande

2. "Gimme Some Lovin'" - The Spencer Davis Group

3. "The Way I Feel Inside" - Taron Egerton

4. "Let's Face the Music and Dance" - Seth MacFarlane

5. "I Don't Wanna" - Scarlett Johansson & Beck Bennett

6. "Venus" - Reese Witherspoon & Nick Kroll

7. "Auditions" - Sing Cast

8. "Bamboléo" - Gipsy Kings

9. "Hallelujah" - Tori Kelly

10. "Under Pressure" - Queen featuring David Bowie

11. "Shake It Off" - Nick Kroll & Reese Witherspoon

12. "I'm Still Standing" Elton John (music), Bernie Taupin (lyrics) Taron Egerton 3:07

13. "Set It All Free" Dave Bassett Scarlett Johansson 3:34

14. "My Way" Paul Anka, Claude François, Jacques Revaux, Gilles Thibault Seth MacFarlane 4:16

15. "Don't You Worry 'bout a Thing" Stevie Wonder Tori Kelly 4:01

16. "Golden Slumbers / Carry That Weight" Lennon–McCartney Jennifer Hudson 3:40