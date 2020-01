Amici 2020, Giulia canta l'inedito Va tutto bene

Di Alberto Graziola sabato 18 gennaio 2020

Gaia canta Va tutto bene ad Amici 19

Giulia, nella puntata di sabato 18 gennaio 2020, davanti alla Commissione di giornalista, ha scelto di cantare il suo inedito "Va tutto bene", brano che aveva già presentato nel programma nel dicembre 2019.

In apertura post un video della performance, qui sotto il testo della canzone:

Giulia, Va tutto bene, Testo

Oggi cerco un compagnia,

ma qui nessuno ormai mi ascolta ormai da mesi

e sono sola in questa stanza

che guardo fissa le pareti,

ho provato anche a cercare la felicità

nella foto in sala dove mamma abbraccia mio papà

chissà che fine ha fatto quell’amore là

ma scappare oggi resta la sola via d’uscita

Ma ci sei tu, mi rimani tu

e perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

una ninna nanna

sei la prima cosa che mi ha fatto stare bene

ma ci sei tu, mi rimani tu

e amarti non ha senso se poi io non mi so amare

e amarti non ha senso se poi io non mi so amare

ti prego stammi accanto questa notte

ed io ritorno a respirare

Ma ci sei tu, mi rimani tu,

perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

una ninna nanna

sei la prima cosa che mi ha fatto stare bene

Ma tanto tutto questo un giorno passerà

comunque vadano le cose qui con te

va tutto bene