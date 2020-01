Amici 2020, Gaia canta Fuscia

Di Alberto Graziola sabato 18 gennaio 2020

Gaia canta l'inedito Fucsia ad Amici 19

Dopo il caso Javier, i ragazzi di Amici 19 si sono esibiti davanti alla commissione di giornalisti, chiamati a giudicare e votare le loro performance di canto e ballo (e tra di loro anche il nostro Massimo Galanto di TvBlog).

Al centro studio, Gaia ha cantato il suo brano inedito, Fucsia. Ecco la scheda della cantante come riportato dal sito di Witty Tv:

Cantante. Ha 22 anni, è di Viadana (MN) ma vive a Milano. Il papà è italiano e la mamma è brasiliana. Si definisce abbastanza semplice ma quando vuole qualcosa fa di tutto per ottenerla. È amante della vita e non vuole preoccuparsi di quello che è giusto o sbagliato ma fare quello che sente.

Non ha mai studiato canto: ha frequentato solo una lezione ma l’insegnante voleva cambiarle la voce e lei è andata via.

In apertura post potete ascoltare il brano che aveva già presentato in un'altra occasione, durante il talent show.