Amici 19, venerdì 17 gennaio 2020: punizione esemplare per la classe, ecco chi rischia

Di Ivan Buratti venerdì 17 gennaio 2020

La classe indisciplinata riceve un richiamo ufficiale dalla produzione: corsi annullati, esami improvvisi per rimanere in gara

Per chi segue gli appuntamenti quotidiani di Amici 19, non si tratterà di certo una novità. Quest'anno, in più di un'occasione, gli allievi della scuola di canto e ballo di Canale 5 hanno dimostrato atteggiamenti non rispettosi nei confronti delle regole del programma. Fatti di lieve entità, ma che ripetuti nel tempo hanno spinto la produzione ad intervenire con una punizione esemplare, come emerso nella puntata del daytime di oggi, venerdì 17 gennaio 2020.

Disordine in sala relax e negli spogliatoi, soprattutto in quello degli uomini; mp3 dimenticati, lasciati in giro per la scuola o addirittura scambiati; ritardi continui e richiami dal residence per gli schiamazzi notturni: solo alcuni fra i motivi dietro al richiamo ufficiale della produzione di Amici 19, che ha definito una sanzione dura per gli studenti più indisciplinati. Gaia, Francesco, Valentin, Javier, Stefano e Martina sono coloro che maggiormente risentiranno degli effetti della punizione nello speciale di sabato, mentre Ayoub, Karina e Francesca non saranno toccati dal richiamo in quanto appena entrati.

"Un atteggiamento di sufficienza e supponenza", secondo gli autori del programma, che hanno stabilito pene severissime soprattutto a chi ha fatto uso dello smartphone all'interno della scuola, che secondo il regolamento va tenuto spento dall'inizio alla fine delle lezioni.

Nella sfida a squadre di domani, sabato 18 gennaio 2020, la squadra di Gaia partirà con una penalità di un punto a causa dei numerosi studenti recalcitranti. In caso di sconfitta, tutti i colpevoli dovranno sostenere un esame per garantirsi il banco nella scuola e partecipare alla corsa verso il Serale. Il ballerino Javier ha perso il posto da migliore.e l'immunità (ma lui sembra voler abbandonare il programma). Al contrario, se la squadra di Giulia perderà, Francesco dovrà affrontare alcune prove per rimanere nella scuola. Valentin, invece, entrerà negli studi ma non parteciperà alla puntata; inoltre, sarà sospeso il corso di latino, perciò Valentin potrà seguire solo lezioni di hip-hop e modern prima dell'esame per rimanere in gioco.