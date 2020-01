Amici 19, Talisa non accetta Karina tra i migliori e sbotta: "Voglio spaccare tutto"

Di Ivan Buratti venerdì 17 gennaio 2020

La ballerina non sembra mostrare grande stima per la nuova alunna della casse di danza

Amici 19, due nuove entrate nell'ultima settimana: la cantautrice Francesca e la ballerina classica Karina, il cui ingresso nella scuola sembra già aver suscitato polemiche accesissime, sicuramente destinate a crescere nel corso dei prossimi giorni. Tra gli alunni della classe del talent show di Canale 5 che maggiormente hanno manifestato disappunto per l'entrata di Karina, la ballerina Talisa, che già prima che la collega ottenesse il banco, non aveva dimostrato entusiasmo per la ragazza. "Non mi fa impazzire, ho visto di meglio", il commento durante l'esibizione d'esordio.

Alla perplessità di Talisa, tuttavia, si è opposto il giudizio della commissione dei giornalisti, che negli scorsi giorni l'ha eletta tra i migliori della classe di danza. Ecco la reazione dell'alunna, scoppiata a piangere, al risultato delle prove e all'assegnazione della sedia a Karina:



Non ce la faccio, lei non lo merita di stare tra i migliori, scusami. Voglio spaccare tutto, ti giuro. Sono incazz*ta e vorrei spaccare tutto veramente. Che nervi, mi devo tirare un pugno perché sennò... No, non ci sta arrivare qui e fare un c*zzo di ballo che non era neanche bello, dai. Ha alzato la gamba e tutti ad applaudire. Non è niente di speciale, proprio niente. Io conosco mille ballerine, ti passo il primo nome della lista di contatti, più brave di lei. Lasciatemi stare. Tutti che mi vengono addosso, io gli chiedo di non scherzare e nessuno mi prende sul serio.

A rincuorare Talisa ci ha pensato la compagna Gaia, che l'ha rincuorata sottolineando le sue doti e il suo talento, degno di arrivare al Serale. La cantante ha cercato di consolare la ballerina mettendo a paragone le loro storie all'interno del programma: anche lei, infatti, non riesce a vincere da due settimane una sfida contro l'avversaria Giulia, eppure si ritiene migliore di lei. "Non è arroganza, io sono forte sul palco, devo credere in me stessa". Riuscirà Talisa a liberarsi dal senso di confronto e concentrarsi di più su sé stessa?