Enrico Nigiotti pubblica l'album Nigio il 14 febbraio 2020

Di Alberto Graziola venerdì 17 gennaio 2020

Nigio è il nuovo album di Enrico Nigiotti, in gara a Sanremo 2020

Enrico Nigiotti è in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Baciami adesso". Il pezzo, scritto e composto dallo stesso Enrico Nigiotti, è prodotto e arrangiato da Paolo Valli e Celso Valli e sarà contenuto nel suo quinto album di inediti dal titolo “NIGIO”, in uscita il 14 febbraio.

Enrico ha già partecipato due volte al Festival di Sanremo, l’ultima lo scorso anno con il brano “Nonno Hollywood” (certificato oro), con il quale si è aggiudicato il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara e contenuto nell’edizione speciale del suo ultimo album di inediti “Cenerentola e altre storie…”.

In queste ore, il cantautore ha anche condiviso, via Instagram, la cover ufficiale del disco: un primo piano, il suo nome e cognome, con il gioco "Nigio" in evidenza.

Vi terremo aggiornati con la tracklist delle canzoni presenti nell'album, non appena disponibili.