Ghali, DNA è il nuovo album

Di Fabio Morasca venerdì 17 gennaio 2020

Il secondo album di inediti di Ghali sarà disponibile a partire dal prossimo 20 febbraio.

Oggi, venerdì 17 gennaio 2020, Ghali ha pubblicato il suo nuovo singolo, Boogieman, che vede la partecipazione di Salmo. Il singolo, prodotto da Zef e MACE, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming.

In attesa dell'annuncio ufficiale, su iTunes e su Apple Music, nel frattempo, sono stati resi disponibili il titolo, la copertina e la tracklist del secondo album del rapper milanese di origini tunisine.

L'album si intitolerà DNA, sarà composto da 15 tracce e sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2020. Come già comunicato da Ghali, i featuring presenti nel disco saranno quattro. Oltre alla collaborazione con Salmo pubblicata oggi, gli altri tre artisti, con i quali Ghali ha lavorato per quest'album, non sono ancora stati resi noti.

Da notare, come nell'album non siano presenti alcuni singoli pubblicati recentemente da Ghali: i singoli della scorsa estate, Turbococco e Hasta la Vista, e l'altro singolo pubblicato nel 2019, I love you. Flashback, singolo pubblicato lo scorso 11 novembre, invece, appare regolarmente nella tracklist.

DNA sarà il seguito di Album, album d'esordio del rapper 26enne uscito nel maggio 2017, che ha ottenuto la certificazione Fimi di triplo Disco di Platino, grazie alle oltre 150mila copie vendute. Da Album, sono stati estratte hit come Ninna Nanna, Pizza Kebab, Happy Days e Habibi.

Di seguito, trovate la tracklist di DNA.

DNA verrà presentato dal vivo, per la prima volta, al Fabrique di Milano dove Ghali si esibirà l'8, il 9 e il 10 maggio 2020 con uno show intitolato Il Concerto a Milano. Questi tre concerti saranno le uniche date italiane di Ghali nel 2020.

Ghali - DNA: la tracklist

1. Giù per terra

2. Boogieman (feat. Salmo)

3. DNA

4. Good Times

5. Jennifer

6. 22:22

7. Fast Food

8. Marymango

9. Flashback

10. Combo

11. Extasy

12. Barcellona

13. Cuore a destra

14. Scooby

15. Fallito