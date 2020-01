Amici 19, Javier minaccia di andarsene dopo un nuovo richiamo della produzione

Durante il daytime di Amici 19 di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, andato in onda su Canale 5, Javier ha avuto una reazione nervosa, minacciando di lasciare la scuola, dopo un nuovo richiamo della produzione del programma all'indirizzo dei ragazzi.

La produzione, infatti, ha registrato nuove infrazioni del regolamento e del codice di comportamento.

L'autore Mauro Monaco, insieme ad Anna Pettinelli e a due ragazze che lavorano nella produzione di Amici, ha richiamato gli allievi in sala relax per informarli di quanto è avvenuto:

Siamo qui per una cosa non piacevole, l'ennesima. Queste due ragazze si occupano delle vostre esigenze, per far sì che voi facciate l'unica cosa per cui siete qui: esprimere il vostro talento. L'atteggiamento che, ultimamente, è stato riscontrato non va bene, un atteggiamento generale che va sradicato il prima possibile. Poi, si va nel dettaglio, perché ci sono casi più particolari, di persone responsabili di alcune cose. Uno dei problemi è il disordine. La sala relax, gli spogliatoi, devono essere lasciati in ordine. C'è sempre casino. I lettori mp3, chi se li dimentica, chi li scambia... I ritardi, c'è chi se ne frega altamente... I richiami del residence per il casino notturno... L'episodio singolo può far ridere ma accumulare episodi su episodi non fa ridere più. Esce fuori un aspetto di voi che non va più bene. Un atteggiamento di sufficienza e di supponenza. Se me lo riportano, non ho motivi per non credere. Il telefono va spento come regola. E' una cosa che vi viene detta spesso ma che, ostinatamente, non rispettate.