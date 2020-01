Francesco Gabbani, Viceversa è il nuovo album: "Filo conduttore è il rapporto tra individualità e collettività"

Di Alberto Graziola giovedì 16 gennaio 2020

Esce il 14 febbraio 2020 il nuovo disco di Francesco Gabbani, Viceversa: ecco la tracklist

Sono passati tre anni dal successo di Magellano (BMG) e Francesco Gabbani torna con un nuovo album “Viceversa” che uscirà il 14 febbraio per BMG.

Il nuovo disco prende il titolo dal brano che il cantautore porterà sul palco dell'Ariston dove tornerà in gara per la terza volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma”. Un brano che suggerisce il vero senso dell'amore universale ossia la condivisione e la reciprocità.

Del nuovo progetto, sappiamo che

Filo conduttore è il rapporto tra individualità e collettività: ogni brano suggerisce un punto di vista diverso nel cercare di interpretare la complessa relazione tra “te stesso” e “gli altri”, tra la personalità singola e il sistema sociale.

Questa la tracklist del disco:

Einstein

Il sudore ci appiccica

Viceversa

Cinesi

Shambola

Duemiladiciannove

E' un'altra cosa

Bomba Pacifista

Cancellami

L'album uscirà venerdì 14 febbraio per BMG sulle piattaforme, in vinile e in due differenti formati CD disponibili da oggi in pre-order fisico e in pre-save. Il CD sarà disponibile solo in due formati speciali: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico).