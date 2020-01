I Pooh ospiti a Sanremo 2020? Arriva la risposta ufficiale

Di Alberto Graziola mercoledì 15 gennaio 2020

I Pooh rinunciano a Sanremo 2020: è ufficiale

Poteva essere un'occasione interessante e imperdibile per i fan storici dei Pooh: una reunion a Sanremo 2020 in occasione anche dei 30 anni dalla presentazione del brano "Uomini soli", portato proprio in gara al Festival. Amadeus, direttore artistico e presentatore, ha tentato il colpaccio ma, purtroppo, non accadrà: i Pooh hanno declinato l'invito per la 70esima edizione della kermesse musicale.

A confermarlo è stato Roby Facchinetti, ex leader della band, come confermato da Il Messaggero:

Se avessimo accettato, avremmo riacceso le speranze dei fan dopo il tour d'addio e creato false aspettative. Non ci sembrava il caso. A malincuore abbiamo detto no

Una decisione presa, quindi, per coerenza rispetto a quell'ultimo concerto d'addio, tenutosi alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 30 dicembre 2016.

E se sembra sempre più certa la presenza di Al Bano e Romina a Sanremo 2020, ai Pooh dovremo rinunciare.