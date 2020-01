Amici 2020, Francesca canta "Tra Mina e i Rolling Stones"

Di Alberto Graziola mercoledì 15 gennaio 2020

"Faccio quello che mi sento, questa canzone è quello che sono io" è la risposta di Francesco dopo la sua esibizione ascoltata dalla giuria di giornalisti invitata ad Amici 2020.

"Non era un giudizio sulla tua canzone, un giudizio generale. Giulia ha portato un pezzo potente, negli altri non sentito questa rabbia e urgenza espressiva che dovrebbe accomunare noi ventenni, 25enni" ha sottolineato Mattia Marzi, in giuria. "Nessuno fa rock tra voi? Ho sentito trap, molte ballate..."

Giulia ringrazia per le parole di Mattia aggiungendo però "che quando canta Francesco mi emozioni da morire".

Francesca ha poi cantato un suo pezzo inedito, "Tra Mina e i Rolling Stones", ottenendo una buona reazione da parte della giuria presente in studio.