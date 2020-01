Amici 2020, Ayoub chiede una sfida con Federico, Timor come giudice

Di Alberto Graziola mercoledì 15 gennaio 2020

Sfida di ballo con Timor come giudice per Federico e Ayoub

Amici 2020 è tornato nell'appuntamento quotidiano su Real Time. In queste puntata, entusiasmo per le lezioni di Veronica Peparini e di Stash alle prese con "She will be loved" dei Maroon 5, con la chitarra.

Timos vuole preparare i ballerini all'esibizione di sabato: devono essere convincenti, non solo imparare le giuste mosse.

"L'obiettivo principale è che non create l'atmosfera giusta e convincente durante l'esibizione. Voglio che tirate fuori sensazioni sexy e sensuali durante la performance. E' tutto incentrato su vibrazioni e atmosfera "

Il brano in questione è Yummy di Justin Bieber. Al termine delle prove, Federico sembra pensieroso per la comparata.

"Non so, non è il mio stile, sinceramente"

Ayoub lo critica: "Dal momento che sei qui non puoi dire che non è il tuo stile". E poi chiede:

"io ho due comparate con Federico. Una delle sue si può mettere sotto veste di sfida, quella di Timor?"

E così decide di sfidarlo in quella prova di ballo, sotto il giudizio proprio di Timor.