Sanremo 2020, Le Vibrazioni: "Dov'è, una super ballad romantica, cruda, riflessiva"

Di Alberto Graziola mercoledì 15 gennaio 2020

Sanremo 2020, Le Vibrazioni con Dov'è: il significato della canzone, di cosa parla

Le Vibrazioni tornano al Festival in occasione dell'edizione di Sanremo 2020 con il brano inedito "Dov'è" che potremo ascoltare, in gara, dal 4 all'8 febbraio. Ad anticipare il significato del pezzo è Francesco Sarcina, in un'intervista per Leggo:

La canzone, come dichiarato, racconta

l'energia e la gioia ritrovate dopo un brutto colpo. La bellezza del fare musica sta nel fatto che, quando ti succede qualcosa, ti salva

Nel pezzo c'è qualcosa di personale, ovviamente. L'artista, negli ultimi mesi, è stato al centro del gossip per via della sua separazione con Clizia Incorvaia:

Sicuramente un po' di autobiografia c'è. Ma bisogna andare avanti, per i figli e per chi ama la tua musica. È difficile, certo. Ma quando superi, sei più forte di prima (...) La vita è stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Ed è una figata

E la canzone che sentiremo in gara?