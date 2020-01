Marco Masini: Masini +1, 30th Anniversary è la nuova raccolta

Di Fabio Morasca martedì 14 gennaio 2020

La raccolta che Marco Masini pubblicherà durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

In occasione della sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e in occasione anche dei suoi 30 anni di carriera, Marco Masini, il prossimo 7 febbraio, pubblicherà la sua nuova raccolta intitolata Masini +1, 30th Anniversary.

La raccolta conterrà Il confronto, la canzone con la quale Marco Masini si esibirà sul palco del Teatro Ariston durante la kermesse sanremese che, come ricordiamo, si svolgerà dal 4 all'8 febbraio 2020.

L'album Masini +1, 30th Anniversary, inoltre, conterrà 15 grandi successi del cantautore, reinterpretati con la collaborazione di altri artisti, e altre 3 canzoni inedite oltre al singolo sanremese.

Masini +1, 30th Anniversary sarà disponibile in formato CD Digipack e anche in Special Box numerato in 1000 pezzi che includerà il CD Digipack, un doppio LP, una foto 30x30 autografata, una bandana personalizzata, un ciondolo Tau personalizzato e un Tour Pass (non valido come titolo di ingresso).

L'album è disponibile in pre-order già da questa settimana.

Da aprile, inoltre, Marco Masini sarà in tour nei principali teatri italiani ed europei. Alle date già annunciate, se ne sono aggiunte altre 3. Le date ad oggi confermate sono le seguenti: 3 aprile a Mons (Théâtre Royal de Mons), 4 aprile a Liegi (Forum de Liège), 15 aprile a Zurigo (Kaufleuten Club), 16 aprile a Milano (Teatro degli Arcimboldi), 18 aprile ad Ancona (Teatro delle Muse), 25 aprile a Brescia (Dis Play), 30 aprile a Bologna (EuropAuditorium), 2 maggio a Roma (Auditorium Parco della Musica), 9 maggio a Torino (Teatro Colosseo), 12 maggio a Venezia (Teatro Goldoni), 15 e 16 maggio a Firenze (Teatro Verdi), 18 maggio a Parma (Teatro Regio), 19 maggio a Genova (Politeama Genovese), 22 maggio a Lecce (Teatro Politeama Greco), 24 maggio di nuovo Firenze (Teatro Verdi) e 28 maggio ancora a Milano (Teatro degli Arcimboldi).

I biglietti per le nuove date (19, 24 e 28 maggio) saranno disponibili, in prevendita, per gli iscritti al Fan Club, a partire dalle ore 10 di oggi, martedì 14 gennaio. Dalle ore 10 di mercoledì 15 gennaio, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.