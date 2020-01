Maryam Tancredi: dalla vittoria a The Voice alla sfida (poco fortunata) ad Amici 19

Di Giulio Pasqui lunedì 13 gennaio 2020

La vincitrice della quinta edizione di The Voice si è presentata ad Amici 19. Ecco com'è andata.

Dalla vittoria a The Voice alla sfida ad Amici 19. Maryam Tancredi ha cercato il riscatto presentandosi alla diciannovesima edizione del talent condotto da Canale 5. La produzione del programma le ha concesso di sfidarsi contro Nyv, una delle cantanti più apprezzate di quest'anno: il responso è stato (perlomeno per lei) poco fortunato. Infatti Maryam non è riuscita a battere Nyvinne nella sfida immediata ed è dovuta tornare a casa con l'amaro in bocca.

La 21enne napoletana Maryam Tancredi aveva vinto la quinta edizione di The Voice of Italy grazie al supporto di Al Bano, che l'aveva scelta nel suo team. Dopo quell'esperienza, però, non era successo granché. Il 31 maggio 2019 è uscito il suo EP contenente il brano Con te dovunque nel mondo, che era arrivato tra le 69 canzoni finaliste di Sanremo Giovani 2019.