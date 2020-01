Il cantante mascherato, Orietta Berti parla dopo l'eliminazione e tornerà nello show...

Durante la prima puntata de "Il cantante mascherato", ad essere eliminato è stato l'Unicorno che, si è poi scoperto, essere "impersonato" da Orietta Berti.

Orietta ha ammesso, in diretta, di essere dispiaciuta nel dover abbandonare il programma, avendo molte altre canzoni in lizza da interpretare.

E, nella puntata di oggi, è stata ospite (al telefono) di "Vieni da me" con Caterina Balivo. In studio anche Raimondo Todaro, che si occupa anche della esibizione e del ballo dei cantanti mascherati. L'intervento della Berti è stato subito ironico, dopo la domanda sul motivo della sua eliminazione:

"Perché forse non ho seguito la stellina come ha detto Todaro. Il fatto è che veramente non vedevo niente. Mi hanno fatto la chioma più folta, mi hanno tolto la retina per non mostrare il viso... non vedevo niente ma mi ricordavo i movimenti. Il fatto di avere le scarpe alte è stata un'esigenza per via della gonna"