Shakira torna con "Me gusta" in duetto con Anuel AA: testo e traduzione

Di Alberto Graziola lunedì 13 gennaio 2020

Shakira feat. Anuel AA, Me Gusta: traduzione e testo del nuovo singolo, ecco di cosa parla e il significato della canzone

E' uscito, in queste ore, a sorpresa, il nuovo singolo di Shakira. Il brano, Me Gusta, è stato registrato insieme ad Anuel AA.

In apertura post potete ascoltare la canzone mentre, a seguire, testo e traduzione del brano.

Shakira feat. Anuel AA, Me Gusta, Lyrics

[Letra de "Me Gusta"]

[Intro: Shakira]

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Oh-yeah)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long-lo lo

[Verso 1: Anuel AA]

Aclaremo', que oscurece (¡Baby!)

Dejémono' ya de estupidece' (¡Uah!)

Llevamo' peleando par de mese'

Y ya yo te lo he dicho tantas vece'

[Pre-Coro 1: Shakira & Anuel AA, Ambos]

Trato de empezar una conversación (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Pero no me das ni un poco 'e tu atención (Ah, ah)

Quieres siempre hacer lo que te da la gana (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Y lo quieres arreglar todo en la cama, pero no piense' eso, mami

[Coro: Anuel AA & Shakira]

Me gusta (Uah), cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo

Desnuda (Uah), ¿de dónde salió tanta maldad y tanta ricura? (Baby)

Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas

[Post-Coro: Anuel AA & Shakira, Anuel AA]

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Oh-yoh)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Uah; brr)

[Verso 2: Anuel AA & Shakira]

Y es que en la cama se resuelven los problema'

Pero el amor perfecto solo se ve en novela'

Y cuando hablo con otro, te me quejas

Pero tú solito eres quien me aleja (Quien me aleja)

[Pre-Coro 2: Anuel AA & Shakira, Ambos]

Tú no mides tus palabras y me hieres (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Y si me dejas y te vas es porque quieres (Porque quieres)

Ya no es justo que me endulces el oído (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Para que al final no cumplas na' conmigo, pero no piense' eso, mami

[Coro: Anuel AA & Shakira]

Me gusta (Uah), cuando yo te tengo como Dios te trajo al mundo

Desnuda (Uah), ¿de dónde salió tanta maldad y tanta ricura? (Baby)

Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas

No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas

[Verso 3: Shakira & Anuel AA]

Antes me llenabas la casa de rosas

Y ahora solo vive llena de tus cosas

Te perfumabas cuando iba a visitarte

Y ahora ni compra' la cuchilla pa' afeitarte

Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar

Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar

Y ahora te la pasas por la calle

Y aquí conmigo se te olvidan los detalles (Uah)

[Puente: Anuel AA & Shakira]

Yo nunca te quiero perder (Baby)

Pon de tu parte, mi amo-or

Vamos a hablar en eso por los do-o-o-os (Uah)

Yo nunca te quiero perder (No, no)

Pon de tu parte, mi amor (Uah)

Vamos a hablar en eso por los do-o-os

[Outro: Shakira & Anuel AA, Shakira]

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Oh-yoh)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Sing it)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo (Oh-yoh)

Ala-la-la-la-long, ala-la-la-la-long, long-li-long lo lo

La-la-la-la-la, la-la-la-la-lá, onlilón-lo-lo, oh-yeah

La-la-la-la-la, la-la-la-la-lá, onlilón-lo-lo



Chiariamo perché si sta facendo buio (Baby)

Andiamocene già stupidi (Uah)

Abbiamo combattuto un paio di mesi

E te l'ho già detto tante volte

Provo a iniziare una conversazione (Sì-sì-sì-sì)

Ma non mi dai un po 'della tua attenzione (Ah, ah)

Vuoi sempre fare quello che vuoi (Sì-sì-sì-sì)

Ma vuoi sistemare tutto a letto

Ma non pensarci, tesoro



Mi piace (Uah)

Quando ti ho come Dio ti ha portato nel mondo

Nudo (Uah)

Da dove viene così tanto male e così tanto irresistibilità? (Baby)

mi piace

Quello che mi dici, ma so che sono delle scuse

Non c'è dubbio

Dici che mi ami, ma sento che mi usi

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo, oh-yoh

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo (Uah, brr)

E i problemi sono risolti a letto

Ma l'amore perfetto si vede solo nella serie tv

E quando parlo con un altro, ti lamenti con me

Ma tu sei colui che mi allontana (che mi allontana)

Non misuri le tue parole e mi fai male (Sì-sì-sì-sì)

E se mi lasci e te ne vai è perché lo vuoi (Perché vuoi)

Non è più giusto che tu mi addolori l'orecchio (Sì-sì-sì-sì)

In modo che alla fine non realizzi nulla con me

Ma non pensarci, tesoro

Mi piace (Uah)

Quando ti ho come Dio ti ha portato nel mondo

Nudo (Uah)

Da dove viene così tanto male e così tanto irresistibilità? (Baby)

mi piace

Quello che mi dici, ma so che sono delle scuse

Non c'è dubbio

Dici che mi ami, ma sento che mi usi

Mi riempivi la casa di rose

E ora vive solo pieno delle tue cose

Hai profumato quando stavo per visitarti

E ora non acquisti nemmeno la lama per raderti

Mi hai portato a cena, poi al cinema e a ballare

Mi hai comprato così tanto che la tua carta stava per esplodere

E ora stai camminando per la strada

E qui con me dimentichi i dettagli (Uah)

Non voglio mai perderti (piccola)

Fai del tuo meglio, amore mio

Parliamone per entrambi (Uah)

Non voglio mai perderti (No, no)

Fai del tuo meglio, amore mio (Uah)

Parliamone per entrambi

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo, oh-yoh

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo (Cantalo)

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo, oh-yoh

Ala-la-la-la-ló, ala-la-la-la-ló, onlilón-lo-lo