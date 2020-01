Amici 19, recupero insufficienze: tre allievi non superano gli esami ma vincono le sfide immediate

Di Marco Salaris lunedì 13 gennaio 2020

Chi è stato promosso negli esami di recupero delle insufficienze e chi ha superato le sfide immediate.

Come promesso, gli esami di recupero per le insufficienze accumulate nello scorso test di dicembre si sono ripresentati all'inizio del nuovo anno scolastico all'interno della scuola di Amici. Nel daily di oggi, 13 gennaio 2020 sono stati chiamati in causa Devil Angelo, Nyv, Jacopo e Javier. Se il primo cantante ha superato l'ostacolo senza troppe difficoltà, diversa è stata la situazione per Nyv, Jacopo e Javier che, messi in difficoltà dalla parte teorica dell'interrogazione non hanno superato la prova e quindi sono stati mandati in sfida immediata

Jacopo ha sfidato Amabile, il giudice esterno chiamato a giudicare è stato Adriano Pennino: nella prima prova Jacopo ha canta How to say a life dei The Fray mentre Adriano canta Vuoi fidarti di me. Per la seconda prova Jacopo canta Una canzone che non so di Gazzelle, Adriano chiude con Per sempre di Nina Zilli.



Amabile ha una voce molto potente, molto convinto - afferma Pennino - Devo dire che Jacopo mi convince di più perché sta più centrato in un progetto discografico.

Jacopo riconquista la felpa nera di Amici.

Nyv sfida Maryam Tancredi (ex talento di The Voice of Italy), anche in questo caso il giudice esterno è il produttore Adriano Pennino: Nyv canta il suo inedito Per favore, la segue Maryam. Basta una prova per delucidare le idee del giudice che dà immediatamente il verdetto:



La cosa che mi è arrivata quando ha cantato Nyv è il suo timbro così graffiato che mi ha emozionato. Sarebbe un peccato perdere un'artista così. Mi hai dato un'emozione in più.

Anche Nyv riprende la felpa da allieva ufficiale della classe. Per Jacopo e Nyv arriva l'invito ad una maggior cura nello studio da parte di Rudy Zerbi.



Javier non è riuscito a superare né l'interrogazione di danza classica, mentre l'interrogazione di hip hop è positiva ma va comunque in sfida con Ermelinda. Inizia la sfidante con Carmen, prosegue Javier con Diana.

Dopo solo una prova il giudice esterno conferma Javier nella scuola.