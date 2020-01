Australia in fiamme, arriva il concerto benefico il 16 febbraio a Sydney: tutti i cantanti, dai Queen ad Alice Cooper

E' ormai nota a tutti la terribile condizione dell'Australia in fiamme. Il mondo intero segue con preoccupazione e sgomento la situazione di queste settimane.

In queste ore, intanto, è nato un progetto benefico intitolato "Fire Fight Australia": si tratta di un concerto benefico che ha lo scopo di raccogliere fondi per intervenire concretamente in questo drammatico paesaggio di distruzione e morte. L'evento è in programma allo stadio ANZ di Sydney il 16 febbraio prossimo e include grandi nomi tra gli artisti che hanno aderito, con entusiasmo, al progetto.

Secondo i piani, il live dovrebbe durate circa 9 ore e ci saranno 70.000 biglietti disponibili da acquistare proprio a partire da oggi.

🧡 We are proud and humbled to present a spectacular line up of artists to perform at #FireFightAustralia on Sunday 16 Feb 2020 at @ANZStadium to raise money for national bushfire relief.



Tickets go on sale TODAY at 12noon AEDT from https://t.co/Kyrp2hMvux pic.twitter.com/UW61v8NEGO