Checco Zalone, La cicogna strabica: il video della canzone tratta da "Tolo Tolo"

Di Alberto Graziola lunedì 13 gennaio 2020

Ecco il brano di Checco Zalone, La cicogna strabica, colonna sonora di "Tolo Tolo"

Dopo "Immigrato", lanciato prima dell'uscita del film e senza alcune scene tratta dalla pellicola o dalla stessa trama, Checco Zalone ha rilasciato il video ufficiale di "La cicogna strabica", un brano presente nella colonna sonora di "Tolo Tolo", boom di incassi nei cinema italiani (con immancabili polemiche, ovviamente).

Potete vedere la clip in apertura post mentre, a seguire il testo della canzone:

Checco Zalone, La cicogna strabica, Testo

Wow, la cicogna

La cicogna è quell’augello diligente

che consegna normalmente

tutti i bimbi in occidente

guardate

In America, in Germania, in Svizzera, in Lapponia

tra i ruscelli in Val Di Susa

i più sfigati a Siracusa

(sei cornuto)

E ora tu ti chiederai

Cosa ho fatto? Perché mai?

qual terribile destino

ve l’ha messo nel dere… tanin

Bambini, se ben guardate, lì

tra tutte quelle cicogne

c’è una cicogna strabica

un po’ lunatica

che sbaglia rotta e si dirige verso l’Africa

nessun comignolo, nessun palazzo

perciò i bambini li consegna un poco a ca**o

e poi si mormora, a dire il vero

che questa in Africa c’ha il suo cicogno nero

questa cicogna, che sbaglia rotta

oltre che strabica è na mignotta

Com’è scorbutica, com’è antipatica

questa cicogna che ci porta tutti in Africa

ma non pensatela a questa cessa

miei cari pargoli vi faccio una promessa

mo me ne vado, ma poi ritorno

con cento chili di permessi di soggiorno

Ciao, vi voglio bene