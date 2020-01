Sanremo 2020, Mietta esclusa (insieme ad Arisa, Matteo Bocelli e Bobby Solo?)

Mietta, ospite a Domenica In, ha cantato il brano "Cloro" dopo aver commentato la notizia della sua esclusione al Festival di Sanremo 2020.

"Non sono stata accolta. Tantissimi artisti non sono stati accolti ma non significa che uno non debba riproporsi. Per "Milano è dove mi sono persa" è andata poi benissimo in radio, è stato un successo"